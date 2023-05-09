泽伦斯基批欧盟邻国对乌谷物设限

（法新社基辅9日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天抨击欧洲联盟（EU）邻国对乌克兰出口的谷物设限，称这类措施对俄罗斯是一大利多；他并呼吁欧盟加速交付弹药，以及启动让乌克兰加入欧盟的谈判。

广告 继续浏览后续

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天跟欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）召开记者会时说：「当前对于我国出口品的一切限制，都让人完全无法接受。它们只会强化侵略者的能力。」

泽伦斯基形容在战时祭出的这类措施「严重甚至是残忍」且「令人失望」，「我们正在等待欧盟尽速结束所有限制」。

保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、波兰、斯洛伐克等欧盟成员国最近几周因为谷物问题，与乌克兰起争执。

俄罗斯去年全面入侵乌克兰，使得乌国谷物透过黑海（Black Sea）出口的传统管道严重受限，迫使乌克兰得经由陆上邻国出口。

欧盟成员国同意允许无限量进口乌克兰特定产品，且毋须经过海关和官方检查。但在农作物价格暴跌后，一些欧盟国家的农民发动抗议，促使乌克兰的粮食出口面临一系列限制和禁令。

欧盟当局形容，在基辅跟俄罗斯作战时，禁止进口乌克兰的谷物和其他食品，这种作法「令人无法接受」。

欧盟执委会上月跟有关各方达成共识，以确保乌克兰谷物在受到限制的情况下，能够过境欧盟国家。

范德赖恩今天在泽伦斯基身旁形容谷物问题很「困难」。

她说，当务之急是让谷物过境无缝进行，「这需要不同利益关系人非常密切合作，因此，我们将联手成立一个协调平台」。

泽伦斯基在记者会上也强调，欧盟有必要加速交付炮弹。他说：「我们讨论了一项重要议题：采购和交付这些弹药的速度。战场对弹药的需求已摆在眼前。」

泽伦斯基另提到，欧盟应决定正式启动让乌克兰加入欧盟的谈判。乌克兰去年已正式获得欧盟候选国地位。

他在记者会上说：「是时候消除乌克兰与欧盟关系中的人为政治不确定性，并作出正面决定，开始磋商让乌克兰加入欧盟了。」

© 2023 AFP