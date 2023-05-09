美墨边境料将涌入大批非法移民 德州派国民兵驱离

（法新社德州艾尔帕索8日电） 美国在COVID-19疫情期间实施限制非法移民入境的规定，即将于本周失效，预期移民将大量涌入。德州州长艾波特今天下令数百名国民兵前往美国与墨西哥交界加以拦截。

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在美国，移民是最能体现严重政治分歧的议题之一，共和党籍的艾波特（Greg Abbott）今天就为了非法移民数量可能暴增而抨击民主党籍总统拜登。

艾波特说：「美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）规定将于11日告终，拜登总统正向世界各地的人大开欢迎之门。」

艾波特说：「德州国民兵正登上黑鹰直升机和C-130运输机，派遣受过特殊训练的军人组成德州战术边境部队，他们将驻守在边界沿线的热点，协助拦截、驱离试图非法进入德州的大群移民。」

前总统川普任内依据「第42卷」实施一套规定，表面上是要防止感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的人入境，但实际上，这套规定允许边境卫队阻挡可能赴美寻求庇护的人，成了限制移民的办法。

经过多年争论，这套规定将于11日晚间失效，拜登政府将改让符合资格且遵循程序的人拥有申请庇护的合法途径，并严惩试图非法跨越边界的移民。

美墨边界长达3100公里，预料每天都可能有多达数千人涌入美国边境小镇。

德州的艾尔帕索（El Paso）、布朗斯维尔（Brownsville）和拉雷多（Laredo）难以应付已抵达当地的数百名移民，宣布进入紧急状态。这些人大多来自拉丁美洲，也有一些中国人、俄罗斯人和土耳其人。

在艾尔帕索，包括儿童在内的数百人露宿街头，他们躲在床单下避免曝晒，或睡在硬纸板上，还有人乞讨。

共和党人不断利用极具争议的移民议题来攻击民主党。随着美国将于2024年11月举办总统大选，预料相关政治活动将趋于激烈。

© 2023 AFP