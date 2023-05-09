苏联战胜纳粹胜利日 俄罗斯驻波兰大使献花受阻

（法新社华沙9日电） 今天是俄罗斯庆祝第二次世界大战中战胜纳粹德国的「胜利日」（Victory Day），但俄罗斯驻波兰大使在华沙苏联军人公墓献花时却遭挺乌克兰人士阻止。

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法新社报导，在波兰华沙苏联军人公墓（Soviet Military Cemetery）前，有数十名挺乌克兰人士在入口处展示艺术装置，包括数百面乌克兰国旗和十字架，以纪念在俄罗斯入侵期间被杀的乌克兰人。

这个艺术装置还包括几个住宅模型，象徵在乌克兰不同城市被俄罗斯炮击摧毁的住宅。

俄罗斯驻波兰大使安德瑞夫（Sergei Andreyev）试图在苏联军人公墓献花，但遭到挺乌克兰人士阻拦，最终被迫将花放在入口处。

安德瑞夫说：「正如你所看到的，我们正面临着明显的扰乱公共秩序行为。不幸地这是第二次，我们无法在这个纪念处献花，致给在反法西斯主义斗争中丧命于此的苏联士兵。」

安德瑞夫去年也在同一地点遭到抗议，当时挺乌克兰人士向他泼洒红漆。

挺乌克兰组织Euromaidan人士波格列布尼亚克（Viktoria Pogrebniak）告诉法新社，这次抗议行动目的是「展示俄罗斯对乌克兰发动战争的后果」。

Euromaidan活动人士还呼吁波兰驱逐俄罗斯大使。

© 2023 AFP