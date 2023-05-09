蒲亭胜利日阅兵 德总理：欧盟不会畏惧

（法新社史特拉斯堡9日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示，俄罗斯今天在首都莫斯科「展示武力」无法恫吓欧洲联盟（EU）；他还说欧盟应该改革，以成为更大型的「地缘政治」集团。

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今天在欧洲与俄罗斯都是吉日。5月9日是欧盟诞生提案的周年日，俄罗斯也会在5月9日胜利日（Victory Day）这天举行阅兵，以纪念苏联在第二次世界大战击败纳粹。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科红场（Red Square）阅兵，数以千计的军人参与其中，试图塑造军容壮盛形象，尽管俄军在乌克兰战场屡遭挫败。

萧兹今天在法国史特拉斯堡（Strasbourg）告诉欧洲议会（European Parliament）议员，欧盟应维持凡有必要就会坚定支持乌克兰。

他说：「位于此地东北方2200公里的莫斯科，蒲亭正在校阅军队、战车和火箭。我们不要被这种武力展示恫吓。」

提及纳粹德国时期「帝国主义的妄自尊大」如何被欧盟取代，以及欧盟对于集体和平和繁荣的雄心壮志，萧兹说，「在欧洲，我们没人希望回到强者即法律的那个时期」，这「就是为何（欧盟）5月9日传达出的讯息异于莫斯科」，欧盟的讯息是「过去不会战胜未来」。

萧兹还说，随着非洲、亚洲、南美洲经济大国崛起，「21世纪将是个多极世界」，缅怀「强权地位幻想」的人「是陷在过去」。

萧兹并称美国「依然是欧洲最重要的盟友」，并强调北大西洋公约组织（NATO）为了自身安全和援乌抗俄，正促使欧洲扩大生产防御装备。

萧兹并主张，世界不断变迁，为了增加欧盟的机遇，欧盟应兑现承诺，让西巴尔干半岛邻国加入；但欧盟也需要认真整顿内部，尤其必须简化防务和税务决策流程，以及废止目前个别成员国掌握的否决权。

© 2023 AFP