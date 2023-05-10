乌兰巴托营造业蓬勃发展 蒙古包变高楼游牧生活远去

（法新社乌兰巴托10日电） 想起自己儿时蒙古首都乌兰巴托人口稀少到可以恣意奔跑时，敖特古不禁担心，现在营造业迅速蓬勃发展，下一代已经变成受困钢筋水泥丛林中的囚鸟。

广告 继续浏览后续

蒙古人数百年来以蒙古包为家，那是逐渐消失的游牧生活的象徵。但是乌兰巴托各地的蒙古包已经被高楼大厦取代。

采矿让蒙古发了十年横财，当地人表示，这助长营造业蓬勃发展，从而挤压到从医院到儿童游乐场等公共服务的殷切需求。

敖特古（Otgoo）说：「我小时候整天都在外头鬼混。我们会踢足球，像狼或兔子一般地在空旷地区奔跑。」他不愿以用全名受访。

「我小孩不能像我们一样地恣意奔跑，新公寓建筑充斥各地。」

蒙古采矿业蓬勃驱动经济呈两位数成长，去年煤矿创造的巨额利润在国内生产毛额中的占比高达25%。

采矿业早已带动乌兰巴托一波办公空间和豪华公寓需求。

乌兰巴托迅速发展却乱无章法，人口从1990年代的50万，去年增加到约200万人，这也导致交通打结成为家常便饭，光是通勤上下班动辄就得塞车数小时。

然而，至关重要的��民基础设施大体上没有跟上这一波营造业景气蓬勃。家长表示，许多儿童只能在没有户外休闲设施的环境下成长。

几乎已经找不到空间盖大型游乐场、学校和医院，许多相关设施还是超过30年前共产党统治时期留下来的。

乌勒齐（Ulzii）是3个小孩的妈。她表示：「我小孩周末才有机会到外头去玩，他们总是待在家，让3C萤幕陪伴。」

© 2023 AFP