俄罗斯取消对乔治亚签证制度及禁飞令

（法新社莫斯科10日电） 克里姆林宫今天说，俄罗斯总统蒲亭已经取消与高加索国家乔治亚的禁飞令和签证制度。俄罗斯在2008年曾与乔治亚有过短暂的战争。

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根据今天公布的一项法令，蒲亭（Vladimir Putin）从5月15日开始对乔治亚公民推行一项90天免签证的制度。

另一项法令恢复俄罗斯和乔治亚之间的航空旅行。为了回应乔治亚的反莫斯科集会，俄罗斯在2019年禁止与乔治亚的航空旅行。

这两个国家之间有着复杂的历史，目前人在狱中的乔治亚前总统萨卡希维利（Mikheil Saakashvili）被视为莫斯科的头号敌人之一。

在萨卡希维利努力与西方建立更紧密的关系而导致两国多年紧张后，莫斯科与乔治亚在2008年进行短暂但血腥的战争。

然而，乔治亚现任当局近年来被反对派指责与克里姆林宫关系密切。

乔治亚亲欧盟的总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili）立即抨击莫斯科的决定。乔治亚总统主要扮演仪式性角色，大部分行政权属于总理和政府所有。

佐拉比契维利推文表示：「又一个俄罗斯的挑衅！」

「只要俄罗斯继续侵略乌克兰并占领我们的领土，恢复与乔治亚直航和取消签证禁令就是不可接受的！」

© 2023 AFP