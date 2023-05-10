学者投书呼吁医疗卫生专家应就AI威胁发出警告

（法新社巴黎9日电） 随着要求停止研究人工智慧（AI）的呼声逐渐提高，一群学者今天在「英国医学期刊全球健康」（BMJ Global Health）上撰文，呼吁医疗卫生专家必须警告世界关于AI的风险。

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这些学者在期刊上写道，由于企业、军队和政府正在飞速开发AI工具，能采取行动的时间已经不多。

去年，AI因为ChatGPT这个能利用简短提示生成具连贯性文本的聊天机器人进入大众的视野。

ChatGPT的爆红引发了如谷歌（Google）和微软（Microsoft）等科技巨头间的竞争，从试算表到搜寻工具，他们竞相将AI应用于各种产品中，这股风潮也促使投资人将大量金钱投入AI新创公司。

但医疗保健学者指出一系列的威胁，包括强大的AI监视系统、杀手机器人和虚假讯息。

他们写道，关于医疗保健，由于「训练」AI演算法的资料集通常存在偏见，肤色较深者面临着伤害或减少照护的严重风险。

他们主张，「避免严重和可能影响生存等伤害的机会之窗正在关闭」。

由伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的费德史必尔（Frederik Federspiel）和吉隆坡联合国大学（United Nations University）的麦柯伊（David McCoy）带领的作者群表示，这需要全球共同合作。

他们在分析文章中表示：「医疗保健专家可发挥关键作用，提高对AI所带来风险和威胁的认识，并敲响警钟。」

文章写道：「如果AI要实现有益人类和社会的承诺，我们必须保护民主、加强公众利益机构并分散权力，以便有效制衡。」

对AI研究方向的担忧甚至引起了领域内重要人物的警觉。

本月稍早，被视为「人工智慧教父」的电脑科学家辛顿（Geoffrey Hinton）辞去他在谷歌的工作，并警告AI科技的进步对「社会和人类构成极大的风险」。

今年3月，亿万富翁马斯克（Elon Musk）和数百名专家呼吁暂停AI的开发，以利用这段时间来强化监管及确保系统安全无虞。马斯克的特斯拉汽车公司（Tesla）在其生产的汽车中配置AI系统。

© 2023 AFP