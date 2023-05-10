拜登晤国会两党领袖 未突破债限僵局但将再协商

（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登今天与共和、民主两党重量级议员会面，但未打破债务上限的僵局，他们决定本周稍后再度协商。

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联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）今天赴白宫与拜登会面寻求解方，这是美国最新一轮的权力斗争，可能对这个全球最大经济体造成严重后果。

除了这两名共和党籍国会领袖之外，前往白宫商议的还包括参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

麦卡锡会后指出，他「未见任何新的动静」，4名重量级国会议员12日将再度与拜登会商。

美国取消所谓的举债上限往往是例行公事。但去年期中选举赢得众议院多数的共和党关切预算支出，矢言仅在支出限制实施下，才会提高目前31.4兆美元上限。

会谈后，杰福瑞斯表示「极端的」共和党人「已表明他们愿意让我们走向违约之路」。他说：「这样做是鲁莽、不负责任和极端的。」

美国在2011年也遇过类似局面，导致美国失去AAA债信评级。

由于时间紧迫，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）7日发出警告，除非国会未来数周拿出行动，否则「财政和经济乱象将随之而来」。

一名知情消息人士向法新社证实，叶伦已与企业执行长谈过这种边缘政策的危险性。

尽管麦康奈会后告诉记者「美国不会违约」，但他强调「我们快没时间了」。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在椭圆形办公室会谈前表示，采取行动是共和党议员的宪法责任。

目前并不清楚美国政府何时将耗尽资金，但财政部已警告最快6月1日就会发生这种情形。

债务上限的僵局未解，除了将引发华尔街乱象，也可能对拜登竞选连任之路造成政治冲击。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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