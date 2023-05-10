沙乌地出面 叙利亚总统阿塞德获邀出席阿拉伯峰会

（法新社大马士革10日电） 叙利亚总统府今天表示，总统阿塞德收到下周在沙乌地拉拉伯举行的阿拉伯联盟高峰会邀请函。这是叙利亚内战爆发以来，阿塞德首度获邀出席这项峰会。

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阿拉伯联盟（Arab League）原本在2011年11月将叙利亚停权，原因是阿塞德政权镇压国内抗议行动。这些示威活动从2011年稍早开始爆发，最后演变为内战，造成50多万人死亡、数百万人流离失所，叙利亚的基础设施和工业也遭到严重打击。

不过在本月7日，阿拉伯联盟已欢迎叙利亚重返联盟。这也使得阿塞德政权在遭到多年孤立后，再度获得阿拉伯国家接纳。

叙利亚总统府在声明中说，阿塞德接获沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀请，「参加5月19日在吉达（Jeddah）举行的第32届阿拉伯联盟峰会」。

根据声明，阿塞德表示，这场峰会将「强化联合的阿拉伯行动，以实现阿拉伯人民的愿望」。他上一回出席阿拉伯联盟峰会，要回溯到2010年在利比亚召开的会议。

沙乌地阿拉伯与叙利亚经过10多年外交中断后，昨天宣布恢复彼此外交代表机构运作。利雅德在2012年与阿塞德政府切断关系，并长期公开主张阿塞德下台，甚至在叙利亚内战初期支持叛军。

但在今年4月，沙乌地外交部长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）访问大马士革与阿塞德会面，是叙利亚内战以来沙乌地外长首度正式拜访阿塞德政府。

自从今年2月叙利亚与土耳其交界地带遭强震袭击，以及3月宿敌沙乌地阿拉伯和伊朗决定复交而改变中东政治版图后，近几周来区域外交活动不断。德黑兰是大马士革的密切盟友。

阿塞德寄望与富有的波斯湾国家关系正常化后，能缓和经济压力并带来重建所需资金。因为在尚未产生联合国支持的叙利亚冲突政治解决方案下，大马士革仍无法取得更广泛的国际资金。

然而分析家表示，西方对叙利亚的制裁，很可能仍会继续吓跑投资。

美国与英国昨天表示，他们依旧反对与阿塞德建立关系，但会与恢复和叙利亚关系的阿拉伯国家合作。

尽管叙利亚前线战事大致已沉寂，但北部仍有大片地带不受政府控制，且眼前还看不到政治解决方案。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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