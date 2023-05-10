疫情期间挡移民政策将结束 拜登坦言美墨边界将陷混乱

（法新社德州艾尔帕索10日电） 美国在疫情期间让在边界申请庇护变得几乎不可能的规定将于明天告终，总统拜登今天坦言，美国与墨西哥边界「将陷入混乱一阵子」。

广告 继续浏览后续

数以万计的民众聚集在美墨边境的过境点，等待美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）11日到期后，将一举涌入美国边界。

目前已有数以千计的民众进入美国，他们是从这个全球最富裕国家与贫穷邻国间的缝隙溜入，庇护申请案预料将大幅攀升。

德州的艾尔帕索（El Paso）、布朗斯维尔（Brownsville）和拉雷多（Laredo）难以应付已抵达当地的数百名移民，宣布进入紧急状态。这些人大多来自拉丁美洲，也有一些中国人、俄罗斯人和土耳其人。

询及美国是否准备好因应增加的移民时，拜登向记者表示：「还有待观察，会陷入混乱一阵子。」

美国法典第42卷是在前总统川普执政期间实施，表面上是要防止感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的人入境美国。但实际上，这只不过是为了迅速驱逐试图移民到美国的人。

自12日起，移民能再次提出庇护申请，他们的申请案将经由法律系统处理，这个程序可能要花费数年。

拜登的共和党对手抨击这位资深民主党人的边境政策，说这样的政策等同于大开门户；根据预测，未来3个月可能会有超过100万人抵达，让美国已经紧绷的系统不堪负荷。

拜登已下令1500名现役军人前往边界，预计他们将协助边境巡逻队处理庇护申请案。

随着总统选举将于18个月后登场，且移民在美国容易掀起波澜的政坛是经常浮现的问题，拜登希望藉由实施新规定与将军人部署到边界，协助减缓涌入的人潮。

德州州长艾波特（Greg Abbott）批评拜登，指责他「铺上欢迎地垫」。

艾波特说，他正把德州国民兵派到「边界沿线的所有热点，以协助拦截与驱逐试图非法进入德州的大群移民」。

© 2023 AFP