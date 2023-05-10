纽西兰男学生赴洞穴校外教学遇难 警方寻获遗体

（法新社威灵顿10日电） 纽西兰警方今天表示，一名青少年参加学校郊游参观洞穴时，遇到恶劣天气发生「悲剧」身亡，警方已寻获他的遗体，现在将对这趟旅游展开全面性调查。

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这名青少年昨天跟着班上同学造访奥克兰（Auckland）以北的热门景点修院洞穴群（Abbey Caves）时，「遇到恶劣天气」。

警方在糟糕的天气下搜寻一天后，宣布昨晚寻获一具遗体，在进行正式身分验证时，将向男学生家属提供援助。

北地大区（Northland）警监希尔（Tony Hill）说：「在这个悲惨时刻，我们向他们寄以哀思。」

警方今天仍对修院洞穴群拉起封锁线，前来哀悼的民众在洞穴口献花。

「纽西兰先驱报」（New Zealand Herald）报导，纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）说：「我想这是每个家长脑中可能最恐怖的恶梦，早上送小孩上学，晚上却等不到他们平安回家。」

现在纽西兰民众的疑问是，为什么学校老师会把十多名15到16岁的旺阿雷男子中学（Whangarei Boys' High School）学生带到容易发生暴洪的地区。

在这群学生参加校外活动当天，这个地区的降雨量达到约130毫米，且普遍出现洪水。

校长吉伯特-史密斯（Karen Gilbert-Smith）今天说，失去「这么受人喜爱且宝贝的儿子与兄弟」，学校与当地社区都「极为悲痛」。

她说：「我了解民众有很多疑问，但我还无法在这个初步阶段回答问题。我们必须让纽西兰警察与纽西兰工作安全局（Worksafe NZ）介入，完成对这起悲剧事件的全面性调查。」

© 2023 AFP