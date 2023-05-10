美众议员桑托斯涉13项罪名被捕 伪造学经历仍拒绝下台

（法新社纽约州中伊斯力普10日电） 美国纽约州共和党籍联邦众议员桑托斯今天被捕，面临诈欺、洗钱及盗用公款等13项罪名指控，但他拒绝认罪。他先前曾因学经历造假惹议，但拒绝辞去议员职务。

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法新社报导，桑托斯（George Santos）被控7项电汇诈欺、3项洗钱、1项盗用公款及2项向众议院作出重大虚假陈述罪名。

纽约东区联邦法院发表声明指出，桑托斯于今早被捕，将于今天稍晚于纽约州中伊斯力普（Central Islip）法院出庭。

检察官皮斯(Breon Peace）表示：「这次起诉寻求向桑托斯追责，因为他涉及多项诈欺，以及作出厚颜无耻的虚假陈述。」

桑托斯先前坦承谎称拥有犹太血统、华尔街背景、大学学位和明星排球运动员等经历，关于他财务状况的问题也浮上台面。

桑托斯拒绝辞职，最近还宣布将竞选连任。他说，有关自己人生故事的谎言，包括宣称他曾在几家全球金融公司任职，以及拥有大量房地产投资组合，只是想美化他的学经历，并无恶意。

但要求他辞职的压力一直很大，记者和公众穷追猛打他，社群媒体和深夜电视节目嘲笑他，纽约共和党人也说他用谎言背叛了选民和所属政党，要求他辞去职务。

© 2023 AFP