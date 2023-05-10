美国归还中国两件被盗7世纪文物 价值逾亿元

（法新社纽约9日电） 纽约当局今天宣布，美国已将两件遭掠夺后走私出境的文物归还中国，这是归还10几个国家被盗文物的最新行动。

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法新社报导，曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）在声明中说，这两件7世纪石雕目前价值350万美元（约新台币1亿743万元），是在1990年代初期被盗贼从一座坟墓上锯下来，然后自中国走私出来。

这些雕刻品是纽约私人艺术收藏家怀特（Shelby White）从10个不同国家购买的89件文物之一。

从1998年开始，它们被「借给」纽约市大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art），直到今年在刑事调查后被检察官办公室扣押。

白艾荣说：「这两件令人难以置信的文物被盗，而且至少有一件在近30年的时间里基本上不为公众所知，这令人遗憾。」

「虽然这两件文物的总价值超过300万美元，但这些作品令人难以置信的细节和美感，永远无法透过价格标签真正表现出来。」

整批文物的总价值接近6900万美元，是纽约市古物非法交易追缉组（Antiquities Trafficking Unit）刑事调查的一部分，这个部门负责追踪和返还被掠夺的文物。

根据白艾荣办公室的声明，其中一件陪葬品被保存在博物馆的储藏室里，从未展示过。

这些雕刻品是在中国驻纽约总领事馆举行的归还仪式上移交。

自从2022年1月以来，价值超过1亿6500万美元的950多件文物已归还给19个国家，包括柬埔寨、印度、巴基斯坦、埃及、伊拉克、希腊、土耳其和义大利。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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