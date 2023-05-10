英研究：治疗慢性疼痛 多数抗抑郁药效果存疑

（法新社巴黎10日电） 今天发表的一项大型研究报告指出，几乎无证据显示大多数抗抑郁药物对治疗慢性疼痛有效。

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不过，从事这项研究的英国研究人员强调，病患不应擅自停用目前药物；他们建议患者应询问医生。

据估计，1/3的人都曾经历慢性疼痛（任何一种持续逾3个月的疼痛）。

长期以来医生为此类病患开出的鸦片类药物，已不再推荐给多数患者使用，因为这类药物可能会上瘾并且危险，尤其是从长期来看。

因此，抗抑郁药物就成为医生常常为慢性疼痛病患开出的处方笺，以期在大脑中影响情绪的化学药品也能缓解疼痛。

但医学资讯研究组织「考科蓝」（Cochrane）一项新的检验研究显示，几乎所有抗抑郁药物治疗慢性疼痛的效果与安全性都难确定。这是对所有相关主题研究的首度评量。

来自几所英国大学的科学家检视176项试验，内含近3万名患者，他们分别服用了25种不同的抗抑郁药来治疗慢性疼痛。

结果，研究人员只相信一种抗抑郁药「千忧解」（duloxetine），对短期止痛有效。

虽然这药物对纤维肌痛、肌肉骨骼和神经疼痛同样有效，但研究人员表示，它缺乏长期副作用的数据。

另一种抗抑郁药「郁思乐」（milnacipran），也可以减轻疼痛，但研究人员对此信心不足，因为可用研究资料较少。

至于「阿米替林」（amitriptyline）这种最常用于治疗慢性疼痛的抗抑郁药之一，研究人员表示，由于缺乏可靠证据，他们无法评估它是否有效或安全。

这项研究的主要作者、英国南安普敦大学（University of Southampton）专家平克斯（Tamar Pincus）表示，医生很容易养成开阿米替林的习惯。

平克斯在线上记者会中说，有1/3的慢性疼痛患者对安慰剂反应表示肯定，因此医生也有可能从患者那里听到对这类药物的好评。

话虽如此，但平克斯强调，如果病患突然停止服用抗抑郁药，「那真的很危险」，「请和自己的医生谈一谈」。

研究人员呼吁要做更好的研究，并须更新健康指南资讯，才能反映当前最好的知识。

© 2023 AFP