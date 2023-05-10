骇入多位名人推特 英23岁男认罪

（法新社华盛顿9日电） 一名英国男子今天认罪，罪名是他参与侵入美国前总统欧巴马和特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）等名人的推特帐号，并窃取79万4000美元加密货币。

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23岁的欧康纳（Joseph James O'Connor）4月26日从西班牙引渡回美国纽约后，在纽约法庭认罪。

他2020年7月骇入130多个推特帐号，近两年前在西班牙被捕。被骇的包括苹果（Apple）、Uber、美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）、美国微软公司（Microsoft）创办人比尔．盖兹（Bill Gates）、美国总统拜登，以及欧巴马和马斯克的帐号。

他和所属骇客组织成员劫持这些帐号，要求帐号主人的追随者发给他们比特币，保证会让他们的钱翻倍。

2019年，该组织还使用「SIM卡交换攻击」技术侵入两位媒体名人的社群媒体帐号。法庭文件并未写出这两人的姓名，但媒体报导说是TikTok网红艾迪森芮伊（Addison Rae）和女演员贝拉索恩（Bella Thorne）。

该组织威胁要公开他们的私人照片和其他资讯。

此外，他们还使用相同的技术从纽约一家加密货币公司窃取了79万4000美元的虚拟货币。

欧康纳当时使用的网路名称为PlugWalkJoe，他承认入侵电脑、勒索、跟踪、电信欺诈和洗钱罪名。

最重的罪名最高可判处20年徒刑。

© 2023 AFP