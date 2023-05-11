以巴冲突升高 两军交火2天至少22死

（法新社巴勒斯坦自治区加萨市11日电） 以色列军队和加萨走廊武装分子彻夜交火，两天来至少造成22名巴勒斯坦人丧命。

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特拉维夫（Tel Aviv）和以色列南部响起警报声，警告将有火箭弹来袭。法新社记者目击火箭弹从加萨走廊发射。以色列官员表示，埃及正努力与巴勒斯坦武装团体伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）斡旋，设法达成停火。

伊斯兰圣战组织表示，一名军事领导人今天在以军黎明前的攻击中丧生。

该组织的武装分支「圣城旅」（Al-Quds Brigade）发表声明说：「火箭弹发射部队指挥官盖里（Ali Ghali）…与其他烈士一起在加萨走廊南部遭刺杀。」

以色列宣布将目标对准「圣城旅」的火箭弹发射场后，浓烟从人口稠密的加萨走廊冒出。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）指出，昨晚加萨走廊发射逾400枚火箭弹。伊斯兰圣战组织则表示，巴勒斯坦「反抗势力」继续开火。

以色列官员说，以色列南部城镇阿什克隆市（Ashkelon）和史德洛特（Sderot）一栋房屋和汽车遭到火箭弹攻击，军队宣布对被封锁的加萨走廊进行一系列新攻击。

巴勒斯坦卫生部表示，昨天有7人丧生。此前一天，以色列对巴勒斯坦领土发动攻击，造成15人死亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚表示，以色列「仍在战斗中」，「目前为止，没有以色列平民受伤」。

尼坦雅胡联合政府去年12月成立以来，以巴冲突不断升级。

© 2023 AFP