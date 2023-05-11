凯盛公司：中国警方搜查为商业谘询产业敲响「警钟」

（法新社北京10日电） 大型专业谘询公司凯盛融英（Capvision）本周遭北京当局突击搜查，凯盛融英昨天表示，这种情况为该国的商业谘询业敲响「警钟」。

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近几个月来，先是美国企业尽职调查业者美思明智集团（Mintz Group）北京办事处员工被拘留，接着贝恩公司（Bain & Company）上海办事处被突击搜查。

官方媒体8日报导，警方突击搜查凯盛融英在上海、北京、深圳和苏州的办公室。中国外交部次日证实，这些行动与国家安全有关。

凯盛融英昨晚表示：「我司深刻认识到在过去的经营活动中未能充分履行国家安全防范责任。」

凯盛融英在仅以中文发布的声明中补充：「存在重大隐忧和漏洞，对国家安造成了严重危害。」

声明也指出：「不仅是对我司的一次沉痛教训，也是为商业谘询行业规范发展敲响了警钟。」

凯盛融英总部位于上海和纽约，据其网站表示拥有700多名员工。

官方媒体报导，中国国安官员调查发现，海外机构利用外国谘询公司在国内的办事处获取国家机密和其它敏感资讯。

凯盛融英昨天表示将成立法遵管理委员会，「积极落实国家安全机关的有关整顿与改革要求」。

凯盛表示：「我司充分认识到国家安全机关惩前毖后的深刻用意，充分体会到国家安全机关对我司正常业务活动的保护和支持。」

最近发生的警方搜查事件，加上中国通过修正「反间谍法」使其适用范围更广，让在中国发展业务的尽职调查和谘询公司感到不安。

在中国的欧盟与美国商会9日同声表示，北京对谘询顾问和尽职调查公司的大规模打压，令他们感到不安，并称这类行动正在破坏投资人对中国经济的信心。

© 2023 AFP