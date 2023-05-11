加拿大和拉脱维亚宣布 共同训练乌克兰初阶军官

（法新社渥太华10日电） 加拿大和拉脱维亚的国防部长今天共同宣布，两国最快下周起将联手训练乌克兰初阶军官。

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这项训练会在拉脱维亚进行，以加拿大在英国和欧洲的军事部署及训练为基础，将巩固北大西洋公约组织（NATO）的防御并支援乌克兰。

加拿大国防部长安南德（Anita Anand）于拉脱维亚防长姆尔涅采（Inara Murniece）来访期间，在渥太华告诉记者：「今天我可以宣布，加拿大和拉脱维亚最快将于5月15日开始，在拉脱维亚共同训练乌克兰官兵。」

安南德指出，两国军方「将为乌克兰武装部队成员，提供提升领导能力的训练。」

乌克兰初阶军官将接受有关「战斗中的权责、计划和下令的过程、机动协调、情报、侦察、规画及执行」等指导。

过去一年，加拿大承诺向乌克兰提供价值超过10亿加币（约新台币230亿元）的军事援助以抵御俄罗斯侵略，其中包括战车、装甲车、地对空飞弹、榴弹炮和弹药。

从2015年以来，加拿大还训练了数万名乌克兰部队人员。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，他已经跟加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）讨论长期的防务合作。

另外，加拿大在东欧地区驻扎超过1100名部队官兵，其中包括在拉脱维亚的800人。

© 2023 AFP