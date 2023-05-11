嘲讽香港区议会选举改革挨批 明报将停载尊子漫画

（法新社香港10日电） 香港最着名的政治漫画家尊子与直接知情的消息人士今天说，尊子一篇嘲讽区议会改革方案的讽刺漫画遭到政府机关批评后，「明报」将自14日起停止连载尊子连环漫画。

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使用笔名「尊子」的漫画家黄纪钧，自1983年起在香港主流中文报纸「明报」刊载针对香港时事与公共政策的讽刺漫画。

他9日刊出的3格连环漫画，描绘一名男子跟一名女子说，「只要长官觉得合适」，都可以委任做防火灭罪委员会，即使会考中英数不合格、体检没有过关也可以。

在这幅漫画刊出的一周前，香港宣布将大幅缩减区议会直接民选席次，实际上是摧毁香港最后的民主机构。

黄纪钧的连环漫画刊载后，马上遭到香港民政及青年事务局局长麦美娟谴责，称这幅漫画「扭曲」、「有违传媒道德」。

黄纪钧今天告诉法新社，明报将不再刊载他的漫画。他说：「漫画只是一个媒介。每个人都应该做他应该做的事以及我们能做的事。」

直接知情的消息人士告诉法新社，黄纪钧的漫画将自14日停刊。目前还不清楚漫画停止连载是否是无限期。

这不是黄纪钧第一次遭受政府批评。他先前的作品曾惹怒至少5个政府部门，包括警务处与拥有很大权力的保安局。20多年前，他的作品也曾在澳门与新加坡遭到封禁。

最近几年，由于香港当局活化殖民时代的煽动罪，以及2020年北京在香港发生反送中抗议后实施国家安全法，在香港刊载嘲讽政治的言论刊物容易引发法律风险。

明报是继「苹果日报」2021年被迫关闭后，最后一个持续刊载黄纪钧漫画的香港主流媒体。苹果日报是由泛民主派媒体大亨黎智英创办。

讽刺时事新闻节目「头条新闻」（Headliner）也中箭落马，2020年遭香港通讯事务管理局裁定，有一集节目涉及污蔑、污辱警方，在香港电台播出30多年后暂停制播。

黄纪钧当时接受访问时告诉法新社说：「笑话可以是非常危险的，当权者想让群众相信只能跟随他们的步伐，而笑话正好可以一矢中的，揭破谎言，将当权者拉下台。」

© 2023 AFP