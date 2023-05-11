川普出席CNN座谈会 重申选举舞弊否认败选

（法新社纽约10日电） 美国前总统川普过今天罕见在黄金时段出席CNN现场直播座谈会，重复他关于2020年总统选举舞弊的说法，称那场选举是骗局，否认败选。

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川普今天在新罕布什尔州出席座谈会，这是他自2016年来首度参加美国有线电视新闻网（CNN）节目。他先前称CNN是报导「假新闻」的媒体，担任总统时从未同意接受CNN记者采访。

CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）今天开门见山问川普，为什么他觉得应该再度参选，川普几乎马上重复他关于2020年总统选举是一场舞弊的说法，说大多数人都相信选举被「动了手脚」。

川普散播关于2020年选举败选的谎言，让川粉在2021年1月6日闯入国会山庄闹事。在闪躲尖锐问题多年后，川普今天首度在主流媒体回答暴动案的问题。

柯林斯问川普是否会后悔他在2021年1月6日的行为时，川普马上开始赞扬当天聆听他谈话的群众规模，说部分支持者后来开始往国会山庄前进。

川普说：「他们在那里感到十分骄傲。他们是心中有爱才出现在那。这很不可思议，那是很美好的一天。」

柯林斯追问川普，为什么他没有要求支持者离开国会山庄，或是派人协助驱散抗议群众，结果川普转移话题，试图将过错怪给时任众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）。

© 2023 AFP