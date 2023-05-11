德国宾士车厂枪击案酿2死 警逮1嫌

（法新社柏林11日电） 德国警方表示，一名男子今天在德国汽车大厂宾士工厂的生产大厅开火，造成两人死亡。警方说，犯嫌已被逮捕。

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路德维希堡市（Ludwigsburg）警方在声明中说：「一名53岁的男子在早上7时45分左右进入大厅，向两个人开枪。」

警方说，安全人员在宾士（Mercedes-Benz）辛德芬根（Sindelfingen）工厂的大厅拘留犯嫌，并将他交给警方。警方在没有遭遇抵抗的情况下逮捕他。

两名受害人都是44岁的男子，后来均因伤势过重而死亡。

警方发推文表示，没有其他人受伤。

警方说，警察和救援人员仍在现场，建筑物已被清空且无安全疑虑，对公众没有危险。

攻击的动机还在调查。

宾士在声明中确认有2人死亡，并表示死者和犯嫌都是一个外部服务提供商的员工。

声明中说：「我们对今天早上来自辛德芬根的悲惨消息深感震惊和悲伤。我们对受害者、他们的家人和现场的所有员工表示慰问。」

德国「画报」（Bild）报导，犯嫌是一家物流公司的员工。

宾士在位于斯图加特西南约17公里的辛德芬根工厂生产旗舰S-Class豪华轿车。据宾士公司表示，约有3万5000人在这座工厂上班。

© 2023 AFP