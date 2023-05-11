法新社记者采访俄乌战争殉职 各界哀悼致敬

（法新社基辅10日电） 反恐检察官今天指出，法国司法部已就法新社记者索丁（Arman Soldin）之死展开战争罪调查。索丁在乌克兰采访时死于战火之下，各界纷表哀悼与崇敬之意。

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32岁的索丁和法新社同僚昨天与乌克兰军队在乌东顿巴斯（Donbas）地区的西夫雅尔（Chasiv Yar）附近，当时他们遭格勒式（Grad）火箭炮攻击，索丁当场死亡。

根据倡导团体，自俄罗斯1年多前全面入侵乌克兰迄今，已有至少11名媒体团队的记者、在地新闻向导（fixer）或司机丧生。

法新社记者索丁在乌克兰采访二战以来欧洲最严重冲突殉职，各界表达哀悼的讯息持续涌入，纷向他的勇敢行为致敬。

法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）今天向索丁的「英勇」行为致敬，并称他的工作对于了解乌克兰战争真相「至关重要」。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的发言人指出：「阿曼（索丁之名）是一位具有才能和勇气的新闻记者，对认识他的人来说，他的死显然令人极为悲痛。」

「新闻业持续在这场战争的黑暗中发出光芒，阿曼的工作对此至关重要。」

乌克兰文化部长特卡钦科（Oleksandr Tkachenko）为索丁之死谴责俄罗斯，称须追究肇事者责任。

他在社群媒体发文说：「我们向阿曼的家属和友人致哀，并对他的报导深表感激。」

总部设于巴黎的无国界记者组织（Reporters Without Borders）要求法国和乌克兰进行「透明的」调查，并对索丁在战场的新闻报导和勇气致敬。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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