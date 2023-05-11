美举债上限遭极端政治操作 叶伦警告后果严重

（法新社新泻11日电） 美国财政部长叶伦今天在七大工业国集团（G7）财金首长会议中警告，美国举债上限遭极端政治操作，即便未酿成违约「灾难」，也可能会因此付出「惨重的经济代价」。

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前美国总统川普（Donald Trump）敦促共和党籍国会议员，若民主党不同意削减开支，就拒绝提高举债上限，让美国陷入史上首次债务违约。

美国总统拜登（Joe Biden）也扬言联邦债务上限争议若不迅速解决，他将取消亚洲行，包括下周末举行的G7峰会。

叶伦在演说中表示：「就我和各领域经济学家的评估，美国一旦违约将导致经济和金融灾难。」

叶伦指出：「即便未爆发违约，针对举债上限扬言采取的极端手段，也可能要付出惨重的经济代价。」

美国上调债务上限往往是例行性的。不过，2022年拿下众院掌控权的共和党籍议员扬言，政府若不削减开支，就不会将举债上限由目前的31.4兆美元向上调高。

叶伦上周警告，国库最快6月1日告罄，届时将无法履行财政义务。

叶伦今天表示，美国2011年也曾面临类似情况，因而痛失顶级的AAA债信评等。

叶伦说：「没有道理自找麻烦，制造危机。」

她说：「美国国会从1960年以来，上调或暂时取消举债上限将近80次。我敦促国会迅速采取行动，再度这么做。」

拜登和两党主要议员9日举行协商未取得进展，但与会者同意持续努力，以避免爆发违约。

但在共和党2024年总统大选提名人选中民调领先的川普，却在美国有线电视新闻网（CNN）现场节目中呼吁：「国会的共和党籍众议员和参议员，他们若不大力削减支出，你们就要让（债务）违约。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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