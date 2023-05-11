选连任银弹不能少 拜登展开募款之旅

（法新社华盛顿10日电） 正式投入2024年美国总统选战之后，拜登今天展开募款之旅。此次的选战支出，可能再次刷新所有选战纪录。

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在纽约市北郊演讲就举债上限批评共和党之后，拜登预计在曼哈顿参加两场募款活动，可望获得大金主奥援。

其中一场将由全球资产管理公司黑石集团（Blackstone Group）前执行副董事长詹姆斯（Tony James）主持。至于参加的代价？根据CNBC报导，每人要2万5000美元。

之后，拜登将前往商人洛戈泰蒂斯（George Logothetis）寓所参加募款晚宴。

美国以外，在豪宅举行的这类活动扯上政治、金钱和鸡尾酒，似乎…不太得体，尤其是有国家元首出席时。

但在美国，有钱能使鬼推磨，甚至从吸金能力就能评判一位候选人。其立论基础是，如果获得够多具影响力的金主砸钱支持，那此人就是赢家。

拜登阵营幕僚告诉「华盛顿邮报」（Washington Post），希望募得超过20亿美元，帮助这位80岁的民主党人连任。

前总统川普被视为拜登最需要认真看待的共和党潜在对手，幕僚表示，川普因封口费被控34项罪名，反而让大笔捐款涌入。

根据非营利竞选经费追踪网站Open Secrets，2024年大选开销可能是美国史上之最。

当然这些钱不只来自富豪或大企业，根据Open Secrets，2020年拜登收到的4亿多美元就是来自个人小额捐款，每笔捐款金额不到200美元。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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