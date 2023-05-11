防疫边境规定告终 美国准备应对移民潮

（法新社德州艾尔帕索11日电） 美国疫情期间妨碍移民申请庇护的规定今天告终，预计近几周内将有数万人在美国南部边境提出庇护申请，进一步激化美国国内激烈的移民相关辩论。

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法新社报导，现役军人和国民兵都已被派去协助边境管制官员，应对即将涌入美国这个全球最富裕国家的庇护申请人。这些移民大多经济状况不佳。

3年多以来，根据美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code），美墨之间长达3200公里的边境几乎全部关闭。这项法规看似是在疫情期间为防止感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）者入境美国，实际上旨在迅速驱逐试图入境的移民。 如今，随着COVID-19紧急状态划上句点，庇护申请服务也于华府时间午夜过后正式恢复。

德州艾尔帕索（El Paso）市长李瑟（Oscar Leeser）先前表示，「我们不知道隔天会发生什么状况，也无法预料接下来10天会发生什么状况」。艾尔帕索一直是最繁忙的移民过境点之一。 「我们知道移民会持续涌入，我们会继续确保我们可以帮助他们。」

共和党抨击总统拜登同意让美国法典第42卷失效，说此举导致「门户大开」。前总统川普（Donald Trump）批评，这堪称是「耻辱日」。他还暗示，如果他明年再度入主白宫，将重新实施在边境拆散移民家庭的政策。

川普昨天说，「如果有这项政策，他们（移民）就不会来了」。

当局已派出约2万4000名边境警察和1100名移民事务相关人员前往支援，五角大厦也派出约4000名军人。 美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）指出，「整体而言，我们采取的方式是为入境美国设立合法途径，并对非法入境者实施更严厉的惩罚」。

© 2023 AFP