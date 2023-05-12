乌克兰外长访瓜地马拉 促拉美谴责俄罗斯侵略

（法新社瓜地马拉市12日电） 乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）结束对瓜地马拉的两天访问，他今天敦促所有拉美国家谴责俄罗斯对乌克兰的「侵略」行动。

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库列巴批评数个拉丁美洲政府保持「中立」，称俄罗斯挥军入侵设下让其他国家仿效的前例。

库列巴在瓜地马拉国家宫举行的记者会上说：「如果俄罗斯成功侵略邻国，侵犯边界并犯下屠杀案，将怂恿其他国家仿效俄罗斯的行为。」

瓜地马拉是少数坚定不移支持乌克兰的拉美国家之一。在俄罗斯挥军入侵乌克兰的5个月后，瓜地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）访问乌克兰，展现与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）同在。

库列巴说：「拉丁美洲有一些国家认为…解决俄罗斯侵乌战争的最佳作法是保持中立。还有人说这场战争发生在欧洲，跟拉丁美洲没有关系。」

他说：「其他人则试图与俄罗斯和乌克兰都保持友好。我担心这不是这些做法能发挥效用的那种战争。」

库列巴感谢瓜地马拉支持乌克兰，指出「瓜地马拉人深知战争带来的苦难与破坏」。他指的是瓜地马拉1960年到1996年的残酷内战。

他说：「相信我，世界上没有其他国家比乌克兰更希望结束这场战争。」

© 2023 AFP