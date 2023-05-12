刻意制造飞机失事自拍逃生 YouTuber恐面临20年刑期

（法新社洛杉矶11日电） 美国司法当局今天表示，一名飞行员在空中跳伞并刻意让飞机坠毁，他已同意以妨碍司法调查的罪名认罪，最高可能会面临20年徒刑。

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在近300万人观看的「我的飞机坠毁」（I crashed my airplane）影片中，YouTuber雅各（Trevor Jacob）2021年11月自驾飞机飞越南加州上空时似乎遇到引擎故障。

这段戏剧性影片显示，29岁的雅各手拿自拍棒自单发动机小飞机上跳伞，最后降落在洛斯帕瑞斯国家森林公园（Los Padres National Forest），飞机上的摄影机显示飞机最终坠毁在密林当中。

雅各拍摄了自己徒步前往飞机残骸的画面，他似乎很沮丧地发现他预先装好的水不见了。

网友看到雅各在毒橡树和山里穿行，似乎努力寻找人迹，雅各也会定期更新近况，像是他全程有多渴，有多失落与迷茫。

事件发生后几周，国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）和美国联邦航空总署（FAA）展开调查，也下令雅各保留飞机残骸。

这位YouTuber向官员表示，他不知飞机在哪坠毁，但根据在洛杉矶达成的认罪协议，事件发生两周后，他和1位朋友用直升机将残骸从森林中拖吊出来。

接下来几天，雅各把飞机拆成数小片，将零件扔进隆波克市机场（Lompoc City Airport）及其周围垃圾桶。

美国联邦航空总署2022年4月吊销了雅各的飞行员执照。

雅各在认罪协议中，承认处理残骸时有意阻挠联邦当局，同时接受一家钱包公司赞助，创作这段影片赚钱。

美国司法部的声明说：「雅各进一步承认，他在提交事故报告时向联邦调查人员撒谎，该报告谎称飞机起飞后约35分钟后完全失去动力。」

「雅各同时也对美国联邦航空总署的安检员扯谎，他说飞机引擎已经熄火，而且由于无法找到任何安全着陆的选项，他自飞机上跳伞。」

雅各同意就一项意图妨碍联邦调查的破坏和隐瞒罪名认罪，这项罪名最多可让他在联邦监狱待上20年。

这位YouTuber预计未来几周内将在洛杉矶正式认罪，稍晚将会被判刑。

© 2023 AFP