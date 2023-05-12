巴基斯坦前总理伊姆兰汗获准保释

（法新社伊斯兰马巴德12日电） 巴基斯坦前总理伊姆兰汗本周稍早因被控贪污遭到逮捕，引发抗议风潮酿成死伤，最高法院宣告逮捕行动不合法后，他今天获首都伊斯兰马巴德高等法院准予保释，但暂未获得释放。

广告 继续浏览后续

伊姆兰汗（Imran Khan）尚须就所涉其他案件接受讯问，并未立即获释。律师哈里斯（Khawaja Harris）表示:「法庭准许暂时交保两周，并指示当局不得因这起（贪污）案子逮捕他。」

伊姆兰汗9日在伊斯兰马巴德高等法院出庭时，遭安全部队动粗逮捕，但最高法院后来宣告此举不合法，要求予以释放。

伊姆兰汗今天由保安车队送到高等法院后，在数十名警方和安全部队人员环绕下步入法院大楼，他举起拳头向等候的律师和支持者致意。

内政部长誓言会再度逮捕伊姆兰汗。这位前板球明星去年4月下台后有多宗案件缠身，这是巴基斯坦反对阵营人士常遭遇的情况，他已经发起反抗军方的运动。

巴基斯坦至迟须于10月举行下届大选，70岁的伊姆兰汗指控目前摇摇欲坠的联合政府想和高层将领勾结排挤他参选。

他还提出爆炸性的指控，声称他们策动去年11月行刺他的行动。当时他在鼓吹提早举行大选时遭开枪击中腿部。

© 2023 AFP