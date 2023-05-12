恶意造假讯息增添土耳其大选黑暗面 反对派指俄涉入

（法新社伊斯坦堡12日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）展示的1段影片长约14秒，希望藉此证明他的大选竞争对手与非法的库德族武装分子「手牵手」。

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这段影片在1场大型集会播出并在电视上直播，画面显示反对派领导人基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）在竞选曲声中争取选民支持。

画面接下来呈现在土耳其遭查禁的库德工人党（PKK）成员，随着基里达欧鲁的竞选曲调鼓掌响应。 艾尔段试图传达的讯息很明确：世俗的反对派领导人基里达欧鲁是「恐怖分子的同盟」。

但它是经过裁剪的影片，也是最新出现的恶意造假讯息（disinformation）之一，它污染了土耳其几代以来实力最接近也最重要的选举。土耳其将于14日举行总统及国会大选，现任总统艾尔段争取连任，基里达欧鲁是主要竞争对手。

基里达欧鲁9日愤怒地表示，「坐在总统大位上的人怎能如此没品。」基里达欧鲁的参选得到土耳其主要亲库德族政党的支持。 基里达欧鲁与艾尔段目前在选战中势均力敌，他声称艾尔段团队招募「外国骇客」准备进行深度伪造━操弄影片和声音片段━目的是希望在大选前几天诋毁对手。

基里达欧鲁昨天在社群媒体推特（Twitter）说，「亲爱的俄罗斯朋友」，「在这个国家曝光的裁剪影片、阴谋、深伪内容和录音带，你们就是幕后黑手。」基里达欧鲁并未解释他为什么要指控俄罗斯。 基里达欧鲁说：「如果你（俄罗斯）希望在5月15日之后建立彼此友谊，请把手自土耳其拿开。」

艾尔段的回击也如出一辙，声称「一群网军」正为对手工作。

去年10月，土耳其的社交媒体成为政治战场，当时议会通过法律，规定散布「假新闻」（fake news）最高可判处3年徒刑。 几周后，基里达欧鲁因指控艾尔段政府应就土耳其「冰毒流行」负起责任，他即成为首批根据此法遭到起诉的人之一。

欧洲委员会人权事务专员米雅托维奇（Dunja Mijatovic）本月提出警告，该法律的「广泛适用」正对「记者和批评声音产生寒蝉效应」。

伊斯坦堡科曲大学（Koc University）研究恶意造假讯息的专家柯瑟尔（Suncem Kocer）表示，在过去土耳其选举中，此类指控和反指控从未达到如此程度。

柯瑟尔说，「每个人都试图定义什么是恶意造假讯息」，「它已变成一种将敌对候选人或政党定罪的武器，这是一种新现象。」

© 2023 AFP