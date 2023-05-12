澳洲政府批准新煤矿开发计画 激怒环保组织

（法新社雪梨12日电） 澳洲中间偏左的工党政府今天表示，自一年前执政以来，将首次批准新的煤矿开发计画。此举已引发环保组织的愤怒。

广告 继续浏览后续

法新社报导，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府表示，将授权鲍恩焦煤公司（Bowen Coking Coal）在昆士兰州的艾萨克河（Isaac River）采矿计画，开采用于炼钢的冶金煤。

虽然规模相对较小，但这是第一个获得艾班尼斯政府批准的新煤矿开发计画。在澳洲拖延气候行动10年后，政府承诺减少导致全球暖化的碳排，影响许多选民的决定。

澳洲环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）的发言人说：「艾班尼斯政府必须根据事实和国家环境法做出决定，每个计画都是如此。情况就是如此。」

发言人在声明中表示：「自选举以来，我们批准的再生能源增加一倍，创历史新高。政府将根据法律，继续逐案考虑每个计画。」

政府表示，针对这项煤矿开发计画展开公众谘询时，没有收到任何意见。

澳洲保育基金会（Australian Conservation Foundation）表示，为这项开采计画开绿灯是忽视气候科学。

澳洲保育基金会气候专家麦法琴（Gavan McFadzean）说：「多年来，全世界的气候科学家都非常清楚，如果我们想要安全的气候，就必须立即停止挖掘和燃烧煤炭。」

「无论我们在世界上哪个地方燃烧煤炭和天然气，都会使澳洲气候破坏更加严重，造成更多的洪水、更长的热浪、更严重的丛林大火。」

© 2023 AFP