美大使控南非供俄武器弹药 南非愤怒谴责

（法新社约翰尼斯堡11日电） 美国驻南非大使布里吉提（Reuben Brigety）今天指控南非秘密提供武器给俄罗斯，引发南非的愤怒谴责。

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布里吉提在媒体简报中表示，美方认为武器弹药已装载到俄罗斯一艘货轮上，这艘货轮在去年12月就已停靠在开普敦（Cape Town）海军基地。

布里吉提说：「我们确信武器已装载到那艘船上，我愿以我的生命作为赌注。」

「南非军援俄罗斯…这根本是无法接受。」

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）办公室还击表示，布里吉提「采取适得其反的公开姿态」令人「失望」。

拉玛佛沙的发言人马格温雅（Vincent Magwenya）声明指出，这些言论「破坏了两国之间的合作与伙伴精神」。

马格温雅说：「至今没有证据支持这些指控，政府已着手由一位退休法官带领进行独立调查。」

在华府，国务院语气明显比直言不讳的布里吉提来得温和，但对于南非承诺调查表示欢迎。

国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉媒体：「我们在赞成的议程上，继续与南非伙伴共同努力。」他指是在公共卫生、气候和贸易方面的合作。

美国再度扬言若中国向俄罗斯提供武器，将会祭出惩罚行动，但巴特尔不愿详述对南非会有什么后果。 （译者：纪锦玲/核稿）

© 2023 AFP