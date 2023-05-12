苏丹内乱持续 美官员：交战双方承诺让人道援助进入

（法新社华盛顿11日电） 在苏丹内乱交战的双方，正就停火进行谈判，但美国官员表示，他们今晚已签署承诺书，同意让人道援助进入的相关规范。

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一名参与谈判的美国官员说，已经对战近一个月的苏丹军方和准军事部队的代表，在沙乌地阿拉伯的吉达（Jeddah）签下「保护苏丹平民承诺宣言」的协议。

双方在协议中大致承诺允许人道援助进入，准许恢复电力、供水和其他基本生活所需服务，并把安全部队撤出医院、为逝者安排「风光的丧礼」。

这名不愿透露身分的美国官员表示，双方正为新一波临时休兵协商，好让人道援助得以进入，目前正商讨一项休兵10天的提案。

官员说：「这不是停火，而是他们在国际人道法下对于各自义务所做的正面回应，特别是关于对待平民、为人道行动创造空间的必要性。」

官员说：「我们谨慎期盼，他们愿意签下这份文件，可以创造一个开端，使他们制造空间」让救援物资运进去。

但这名官员也提到，双方在讨论中仍「差距颇大」。

官员说，希望交战双方对人道主义的承诺也能让提供援助者安心。

联合国世界粮食计划署（World Food Program）表示，有价值数以百万计美元的粮食在苏丹首都喀土穆（Khartoum）被洗劫一空。

交战双方的特使分别是政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）与准军事团体「快速支援部队」（RSF）指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo），他们自本月6日以来就一直在吉达进行「谈判前的会谈」，美国和联合国也参与其中。

联合国负责援助事务的最高官员葛瑞菲斯（Martin Griffiths）概述了双方在吉达承诺为人道援助确保安全通道的提议。

© 2023 AFP