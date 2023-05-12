菲律宾前总统杜特蒂政敌贩毒遭诉 法院宣判无罪

（法新社马尼拉12日电） 遭监禁的菲律宾人权活动人士德利马在前总统杜特蒂执政时期面临多项指控，法院今天对剩下两项贩毒相关指控的其中一项宣布无罪，使她距离自由更近了一步。

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曾任参议员及司法部长的德利马（Leila de Lima）是杜特蒂（Rodrigo Duterte）「扫毒战」主要批评者之一。她从2017年2月以来一直遭到拘留，她和人权组织声称她面临的指控均为捏造，是为了报复她批评杜特蒂以及导致成千上万人死亡的扫毒战。

根据马尼拉初审法院法官艾坎塔拉（Abraham Alcantara）公布裁决，63岁的德利马和另一名被告「基于合理怀疑」获判无罪。

案件宣判后，当警方护送德利马到一辆等候的巴士前时，她如释重负地告诉媒体：「这是光荣的一天。这是我平反的开始。」

「请容许我对压迫我的人说：你们永远不能把真理钉在十字架上。」

尽管获判无罪，由于另一起刑事案件的审理仍在进行，她仍将留在狱中。她已经申请保释，正等待法官决定。

如果仅剩的一项起诉罪名成立，德利马将面临终身监禁。她被控在2010年至2015年担任总统艾奎诺三世（Benigno Aquino III）的司法部长期间，从菲律宾最大监狱的毒枭手中收贿，以换取允许他们贩毒。

但由于两名证人死亡，以及对德利马的第3项起诉罪名遭到驳回，检方的案件已然瓦解。另有多名证人撤回证词，声称是被迫提出指控。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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