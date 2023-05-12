辉能投资52亿欧元 赴法国北部设厂

（法新社法国敦克尔克11日电） 台湾固态电池公司辉能科技今天表示，将在法国北部投资52亿欧元（新台币1743亿元）建厂，这是辉能在欧洲的第一家工厂。

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辉能希望在2026年底开始生产，并在几年内拥有3000名员工后逐步扩大。

到2030年，辉能将在敦克尔克投资52亿欧元（新台币1743亿元），产能满载时可为数十万辆车供应电池。

辉能专注于「固态」电池的研发，这种电池被认为比电动车中常用的锂离子电池更有效力、更安全、充电也更快。

负责国际发展的执行副总诺曼德（Gilles Normand）说：「12分钟内固态电池就可充电到80%…如果是特斯拉Model 3要充电到80%，则需要20分钟。」

他说，固态电池重量也减轻约50公斤，这对搭载固态电池的车辆性能有很大影响。

他说，由于许多电动车工厂位于北欧，辉能决定落脚敦克尔克是因为也可以接近客户。

辉能表示，这座工厂还将为法国北部提供1万2000个间接工作机会。

辉能创立于2006年，股东包括宾士（Mercedes-Benz）等企业。辉能表示，计划未来进行首次公开募股（IPO），帮助为其投资筹资，并寻求欧洲对绿色产业的激励措施。

© 2023 AFP