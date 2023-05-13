各国电池厂轮番接力进驻欧洲 提升电池制造能力

（法新社法兰克福12日电） 瑞典电池制造商Northvol和台湾固态电池公司辉能科技今天宣布在德国和法国建厂的计画，给予欧洲增强电池制造能力的努力重大推动。 欧盟2035年后禁售燃油车最后期限即将到来之际，欧洲配合绿色转型一直争相生产更多电动车。

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一系列新电池厂兴建计画正在欧洲筹备中，在欧洲奋起直追的同时，面临来自美国和中国的激烈竞争。 在经历数个月不确定性后，Northvolt今天宣布将斥资数十亿欧元在德国北部投资兴建一座电动车电池厂，为能源转型提供一大推动力。 德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）说：「德国可以期待数一数二重要的能源和运输转型计画，这将创造数千个绿色科技工作机会。」 Northvolt和德国当局在声明中表示，这座所谓的超级工厂每年将能够为约100万辆电动车提供电池，并将在位于什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的海德（Heide）创造3000个工作机会。 Northvolt工厂预计将于今年动工，并于2026年开始交付电池。

另一方面，辉能将在法国北部投资52亿欧元（新台币1743亿元）建厂，这是辉能在欧洲的第一家工厂。辉能希望在2026年底开始生产，并在几年内拥有3000名员工后逐步扩大。

辉能产能满载时可为数十万辆车供应电池。辉能专注于「固态」电池的研发，这种电池被认为比电动车中常用的锂离子电池更有效力、更安全、充电也更快。

辉能表示，由于许多电动车工厂位于北欧，决定落脚敦克尔克是因为也可以接近客户。

© 2023 AFP