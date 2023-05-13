哥伦比亚海军拦截最大「运毒潜艇」 查获3吨古柯硷

（法新社波哥大12日电） 哥伦比亚海军今天表示，已在太平洋破获国内最大的「运毒潜艇」，这艘潜艇长约30公尺、宽3公尺，艇上发现了3吨古柯硷。

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这艘半潜式潜艇在5月9日前往中美洲途中遭到拦截，这是贩运毒品到美国最常走的路线之一，美国是哥伦比亚古柯硷的最大消费国。

海军在声明中指出，被拘留的船员分别为45岁、54岁和63岁的哥伦比亚人，他们声称被「贩毒组织强迫」将潜艇驶往中美洲。

在过去30年中，哥伦比亚海军已查获228艘载有毒品的半潜式潜艇，它们不会完全沉入水下，被毒品走私分子用来躲避海岸防卫队和其他政府单位的侦查。

其中一部分潜艇原定前往美国，而另一些潜艇则在航向欧洲途中于大西洋遭到拦截。

这是自1993年哥伦比亚有纪录以来，遭查获的最大哥国「运毒潜艇」。

海军表示，这次查扣的古柯硷在毒品交易市场价值大约1.03亿美元。

根据法新社，哥伦比亚是世界上最大的古柯硷制造国，该国法律规定，使用、建造、销售、拥有或运送「运毒潜艇」将面临最高14年的刑期。

根据联合国（United Nations）数据，古柯的种植面积在2021年已扩大到20.4万公顷，古柯硷可以从这种植物中提取。

这是自21年前开始监测古柯种植面积以来的最高数字，古柯硷的产量也同步增加，从2020年的1010吨上升至2021年的1400吨。

© 2023 AFP