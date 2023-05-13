多家电池制造商落脚 法国北部萧条多年迎转机

（法新社敦克尔克12日电） 法国北部原本有点萧条，但全球电池制造商正将这里变成一个21世纪制造业中心及欧洲新能源技术的关键来源，台湾固态电池公司辉能科技也宣布要在这个地区设厂。

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辉能科技是最新一家宣布落脚上法兰西大区（Hauts-de-France）的企业，将在敦克尔克（Dunkirk）投资52亿欧元（约新台币1743亿元）建厂。在当地钢铁业和矿业开始走下坡后，数十年来许多城镇一直奋力对抗不景气。

由汽车制造商斯特兰蒂斯集团（Stellantis）、宾士（Mercedes）和法国道达尔能源集团（TotalEnergies）组成的ACC公司决定在比利－贝尔克罗（Billy-Berclau）设厂；中国与日本合作的远景集团（Envision）选在大城里尔（Lille）南方约30公里的杜艾（Douai）投资；法国公司Verkor也选择了拥有深海港的敦克尔克。

辉能国际发展执行副总诺曼（Gilles Normand）今天在宣布建新厂的声明中表示：「可以说，法国北部有一个发展中的电池生态系统。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天亲自前往敦克尔克，这是他强调政府力图让法国恢复工业化的好机会。数十年来，法国的就业机会不断减少，流向中国和其他成本更低的国家。

45岁的马克宏曾是投资银行家，立场亲商，自2017年就任以来，他陆续推动减税、放宽劳动法及推出投资奖励措施，期望降低失业率，并吸引企业投资。

他参访一座铝工厂时表示：「我很自豪地说，在一个数十年来不断有工厂关闭的就业市场上，我们正重新让工厂开张、实现工业化。」

他也宣布法国核能公司欧安诺（Orano）和中国锂电池制造商XTC将在敦克尔克新投资15亿欧元（约新台币506亿元），生产锂电池用的阴极零件。

根据马克宏办公室提供的资料，超过40年来，法国平均每年失去5万个工业就业机会。

上法兰西大区曾是法国工业重镇，是织品、煤炭、钢铁和汽车的主要产地之一。即使工厂陆续关闭，汽车制造业仍留存了下来；根据北法投资促进局（Nord France Invest）数据，如今这个地区是法国汽车的最大来源地。

目前在上法兰西大区设厂的汽车制造商有7家，包括丰田（Toyota）、雷诺（Renault）和斯特兰蒂斯，另外还有密集的零组件供应商网络，这就是电池制造商积极在附近设立据点的主要原因之一。

法国「世界报」（Le Monde）报导，上法兰西大区议会主席贝特宏（Xavier Bertrand）说：「这是建立产业一条龙的策略。我们正处于转变中的10年。」 上法兰西大区的失业率近年大幅下降，2022年最后一季为8.7%，但仍比全国平均7%要高。

这里向来是法国本土贫穷率最高的地区，根据法国国家统计及经济研究局（INSEE）2018年数据，当地有18%的人口生活在贫穷线以下。

© 2023 AFP