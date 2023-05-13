曾负责对中事务 美副国务卿雪蔓宣布6月退休

（法新社华盛顿12日电） 美国副国务卿雪蔓今天表示即将退休，距离她在国务院接下第一份工作刚好满30年。73岁的雪蔓曾处理美中之间敏感微妙的关系，早前也主导了与伊朗和北韩的艰辛谈判。

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长期待在民主党外交政策圈的雪蔓（Wendy Sherman）表示将于6月底离任。官方尚未宣布继任人选，且人事案须经联邦参议院确认。

雪蔓在推特（Twitter）上写道：「身为副国务卿，我对我们处理种种惊人挑战所做的工作感到无比自豪：俄罗斯全面入侵乌克兰、印度太平洋地区的挑战、COVID-19（2019冠状病毒疾病）…同时团结盟友和伙伴来推进更光明未来的共同愿景。」

国务卿布林肯（Antony Blinken）向雪蔓致敬，特别针对她在亚洲的参与，以及她团结盟友支持乌克兰所做的努力。

布林肯透过声明表示：「她监督了我们强化国务院处理与中华人民共和国之间关系的努力，并让我们与盟友及伙伴更加融合。」

雪蔓曾于总统拜登2021年上任后前往中国，就世界两大经济强权之间广泛的竞争议题主持紧绷却平静的会谈。

她早前也访问了土耳其和埃及。这两个国家是美国长期盟友，但拜登起初因人权问题考量，承诺保持较远的距离。

身为资历丰富的协商代表，雪蔓分别在前总统柯林顿和欧巴马任内斡旋了北韩及伊朗的核子协议；不过，在后来接任的共和党籍总统执政下，两项协议都宣告破裂。

© 2023 AFP