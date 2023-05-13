泽伦斯基会晤教宗方济各 讨论乌克兰人道需求

（法新社梵蒂冈13日综合外电报导）乌克兰总统泽伦斯基今天在梵蒂冈会晤天主教教宗方济各，双方就协助冲突「无辜受害者」的必要性进行了讨论。

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这是俄乌战争爆发以来，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）首次访问罗马，他与教宗交谈了40分钟。

据梵蒂冈在两人会后发布的声明，他们讨论了「战争造成的乌克兰人道主义和政治局势」相关问题，但声明并未直接点名俄罗斯。

声明还称，「双方一致同意，需要持续展开人道主义行动，以支持民众。教宗特别强调，目前迫切需要对最脆弱的人们与冲突的无辜受害者提供人道援助。」

泽伦斯基也在社群媒体发文指出，「我非常感谢教宗对数以百万计乌克兰人悲剧的关心」。他也说，双方讨论到被送到俄罗斯的「数万名儿童」的命运。

上月，乌国总理什米加尔（Denys Shmyhal）获方济各接见，与教宗商讨泽伦斯基所提的和平计画，邀请教宗亲自访问基辅，并请求他协助送回被强行带往俄国的儿童。

泽伦斯基今天会晤教宗前，先在罗马会见义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）及总理梅洛尼（Giorgia Meloni），明天泽伦斯基将转往柏林访问。

马达雷拉及梅洛尼都重申，义大利将在短期及长期内提供乌克兰军事、财务、人道及重建援助方面的全力支持。

© 2023 AFP