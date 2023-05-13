超级飓风将登陆缅甸与孟加拉 数十万人紧急撤离

（法新社缅甸实兑13日电） 由于近20年来最强飓风摩卡逐渐逼近孟加拉和缅甸，今天有数十万人自两国沿岸地区紧急撤离。

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法新社报导，根据Zoom Earth网站，飓风摩卡（Mocha）的风速高达每小时240公里，因此被归类为「超级气旋」（Super Cyclone）。

在衡量飓风强度的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson，共5个等级）中，摩卡被列为4级风暴。

预料摩卡飓风明早登陆孟加拉东南部科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）和缅甸西部若开邦（Rakhine）沿岸实兑（Sittwe）之间地区之前，强度将会减弱。

科克斯巴扎尔难民营收容将近100万洛兴雅难民，他们都居住在简陋不堪的房舍中。孟加拉当局禁止洛兴雅人用水泥建造房屋，因为担心这会鼓励他们永久定居，不会返回他们5年前逃离的缅甸。

孟加拉官员今晚宣布，当局已将科克斯巴扎尔的19万人和吉大港（Chittagong）的近10万人迁至安全地带，「难民已分别撤离至近4000个避难所」。

尽管官员宣称已将难民疏散到社区中心和学校等更坚固的建筑物中，但孟加拉难民事务署副署长杜扎（Shamsud Douza）告诉法新社，「难民营的所有洛兴亚人都处于危险中。」

达卡（Dhaka）气象局预测，飓风将带来4公尺高的风暴潮，可能淹没地势低洼的沿岸村庄；飓风也将带来暴雨，引发土石流。 缅甸国际航空公司（Myanmar Airways International）宣布，所有飞往若开邦的航班都已暂停至15日。

缅甸红十字会（Myanmar Red Cross Society）也称，该组织正准备应对「重大紧急事件」。

© 2023 AFP