近20年来最猛飓风将登陆 孟加拉疏散洛兴雅难民

（法新社孟加拉代格纳夫13日电） 由于近20年来最强大的飓风摩卡逼近孟加拉和邻国缅甸，孟加拉官员今天表示，已将洛兴雅（Rohingya）难民从「危险地带」疏散到社区中心。

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飓风摩卡（Mocha）风速达每小时175公里，达卡气象局官员称对当地造成「非常严重」的威胁，印度气象局官员则称威胁「极为严重」。

摩卡飓风预料明早将在孟加拉东南部科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）和缅甸西部若开邦（Rakhine）沿岸的实兑（Sittwe）之间登陆。科克斯巴扎尔难民营收容将近100万洛兴雅难民，他们居住在破旧不堪的房舍中。 孟加拉气象局负责人拉曼（Azizur Rahman）告诉法新社：「摩卡是自飓风西达（Sidr）以来威力最强的风暴。」 西达飓风于2007年11月侵袭孟加拉南部海岸，造成3000多人死亡，并带来数十亿美元的灾损。

孟加拉当局禁止洛兴雅人用水泥建造永久性房屋，因为担心这会鼓励他们永久定居，不会返回他们5年前逃离的缅甸。

住在边境城镇代格纳夫（Teknaf）附近纳亚帕拉（Nayapara）难民营的难民阿迈德（Enam Ahmed）说：「我们住在用防水布和竹子搭建的棚舍里。我们很害怕，不知道可以去哪里避难。我们处于恐慌之中。」

© 2023 AFP