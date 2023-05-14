不满土耳其政府因应 部分强震灾民不再投艾尔段

（法新社安塔基亚14日电） 土耳其2月遭规模7.8强震袭击，对灾区安塔基亚市的部分灾民而言，这起夺走5万多人性命的强震和国内经济情势深深影响今天的总统大选，掌权逾20年的艾尔段可能丢失政权。

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土耳其总统大选投票今天登场，两位主要总统候选人为保守派的现任总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），以及世俗派的政坛老将基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）。

土耳其东南部哈泰省（Hatay）安塔基亚市（Antakya）农民托帕罗鲁（Mehmet Topaloglu）今天一早就出门投票，他表示：「我们需要改变，我们受够了。」

托帕罗鲁在当地一处投票所告诉法新社：「我在艾尔段的前两任总统任期都把票投给他，但就算他是我的父亲，我也不会再投给他了。」

卡拉卡斯（Semra Karakas）和她的23岁女儿艾林（Aylin）坐了长达14小时车程的巴士回到安塔基亚参与投票。他们在强震后被迫离开家乡，并定居在西南部海滨城市安塔利亚（Antalya）。

就读建筑系的艾林在充当临时投票所的货柜旁边说，那场强震和国家的糟糕应对，都使她更加相信自己的投票选择。

艾林还说：「国家没有帮助我们，他们在地震过后的3到4天才出现。」她认为艾尔段在哈泰省的选民支持度会「大幅下滑」。

卡拉卡斯回忆起死去的婴儿倒在建物倒塌残骸中的画面，其中一些婴儿是因为低温而丧命。她还说，这场「灾难」将影响选情。

35岁的医疗工作者丹尼兹（Deryer Deniz）表示，她认为今年的选举「比以往更加重要」。

丹尼兹指出，她认识「许多」无论如何都投票给艾尔段的选民，现在已经改变了主意。

这是否能左右选举结果还有待观察，但丹尼兹总结道，如果艾尔段政府倒台，哈泰省会在当中发挥影响力。

70岁老翁卡纳奇（Cemil Kanatci）表示：「所有选举都很重要，但因为强震，这次选举更是关键。」他还婉转说，这次选举「有可能」会投给不同于自己以往属意的候选人。

© 2023 AFP