伊朗政府下令禁用西方app 民众无奈改用国产软体

（法新社德黑兰13日电） 伊朗先前出现持续好几个月的抗议活动，当局以安全为由加强限制使用网路，并下令禁用西方国家火红的app，民众只好改用政府核可的app取代。

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伊朗人习惯使用虚拟私人网路（virtual private network, VPN）来规避政府针对上网的限制，并藉此使用被禁用的网站或美国的脸书（Facebook）、推特（Twitter）、YouTube等应用程式（app）。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因为违反伊朗对女性的严格服装规定被捕，而在去年9月丧命后，引发在全国遍地开花的抗议，当局甚至曾实施全面性的断网措施。

在网路恢复运作后，连精通相关技术的人，都不得不使用伊朗当局核准的app，例如以Neshan导航，或用Snapp!叫计程车。

伊朗政府表示，有8900万人注册使用包括Bale、Ita、Rubika、Soroush在内的伊朗通讯软体，但并非所有人都乐于转换使用这些软体。

住在首都德黑兰的罗哈尼（Mansour Roghani）说：「我关注的主题、和我有联系的朋友，都不在那些伊朗的平台上。」

这位前市政府雇员说：「如果用VPN可以的话，那我会用Telegram和WhatsApp。」并补充道，他并未安装伊朗的app来取代原本那些他惯用的app。

© 2023 AFP