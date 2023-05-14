俄罗斯罕见承认2名军事指挥官命丧巴赫姆特

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯国防部今天说，2名俄军指挥官在乌克兰东部前线热点巴赫姆特附近的战斗中丧生。俄国罕见会宣布在战场上的损失。

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根据这项宣布，俄军第4机动步兵旅指挥官马卡洛夫（Vyacheslav Makarov）和一个军团负责政治工作的副指挥官布罗夫科（Yevgeny Brovko）在乌克兰东部的战斗中丧生。

这个消息宣布之际，为控制乌东顿内茨克（Donetsk）地区巴赫姆特（Bakhmut）的战斗正在激烈进行。

俄罗斯国防部在声明中说，马卡洛夫上校在他的旅击退乌克兰军队在克拉斯涅（Krasne）以南的攻击时丧生。

声明说：「敌人两度攻击被击退。在击退第3次攻击时，旅长受重伤，在从战场撤离时死亡。」

国防部说，布罗夫科是在俄罗斯军队击退乌军对其他地方的攻击时丧命，并且说他「英勇牺牲，身上有多处弹片伤痕」。

莫斯科也提及俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）说，相关「突击分队」在空降部队的支持下，继续为控制巴赫姆特西部地区而战。

国防部说：「在过去一天里，敌人多次大规模进攻，想突破我们军队在阿特莫夫斯克（Artemovsk）北边和南边的防卫。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特的俄文名称。

俄罗斯对在乌克兰的损失一直严格保密。

© 2023 AFP