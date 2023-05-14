土耳其在野阵营质疑国营媒体计票

（法新社安卡拉14日电） 土耳其国营安纳杜鲁新闻社报导，总统艾尔段在今天总统大选开票稳健领先，主要挑战者基里达欧鲁阵营则对此一初步计票结果提出质疑。

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选前民调显示，艾尔段略微落后代表6个在野党阵营民族联盟（Nation Alliance）的世俗化、中间偏左共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）。

安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，在完成59.44%选票计票后，艾尔段得票率为51.84%，领先基里达欧鲁的42.53%。

不过基里达欧鲁对安纳杜鲁新闻社的计票提出质疑，认为这家国营媒体偏袒艾尔段。

74岁的基里达欧鲁推文说：「我们领先。」

已经完成计票的选票大多来自对艾尔力挺的北部和东部地区。

共和人民党指出，内部计票显示选情「正面」。党发言人奥兹特拉克（Faik Oztrak）说：「根据我们的资料，我们看到形势正面。」

如果在野阵营胜选可能被任命为副总统的伊斯坦堡��长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）敦促民众不要相信安纳杜鲁新闻社公布的数据。

他说：「我们完全不相信安纳杜鲁新闻社。」

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