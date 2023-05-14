巴基斯坦保安部队遭武装分子袭击 共13人丧生

（法新社巴基斯坦奎达市13日电） 巴基斯坦军方说，保安部队与武装分子昨天晚间爆发战斗，共造成十几人死亡。这些武装分子袭击保安部队的基地，并劫持其家人为人质。

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法新社报导，军方表示，「装备精良」的武装分子袭击俾路支省（Balochistan）穆斯林巴格（Muslim Bagh）的一个内政部「边境兵团」（Frontier Corps）营区，并在一个住宅区俘虏3个家庭。

巴基斯坦武装部队三军公共关系局（Inter-Services Public Relations of the Pakistani Armed Forces）在声明中说，战斗从昨天晚上持续到今天早上，「复杂的清理行动涉及人质营救行动」。

没有组织立即声称对这次袭击负责，但俾路支（Baloch）分离主义团体几十年来一直在这个西南部省分对巴基斯坦发动叛乱，并经常针对保安部队。

巴基斯坦塔利班（Taliban）也在俾路支地区很活跃。

巴基斯坦武装部队三军公共关系局说，「恐怖分子在劫持人质时甚至没有放过儿童」。声明说，所有闯入营区的6名武装分子都被击毙。

三军公共关系局说，另外7名丧生者包括6名国家保安部队成员和1名平民。

袭击过程中有6人受伤，包括1名妇女。

一些遇难者的葬礼今天在俾路支省省会奎达市（Quetta）举行。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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