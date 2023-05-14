巴黎法院推翻禁令 极右派社团获准集会
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（法新社巴黎14日电） 法国内政部下令制止极右派抗议，但在法院推翻警方依内政部指示下达的禁令后，主张恢复君主制的法国极右派社团「法兰西运动」（Action francaise）今天获准在首都巴黎示威。
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在法院裁定推翻当局禁令后，昨天已有约350名「法兰西运动」的成员得以参加巴黎的「法国面临危机」（France in danger）座谈会，一些与会成员蒙面并身穿黑衣。
法新社记者目击，聚会在警方重重戒备下进行。
巴黎行政法院在座谈会前几小时发声明给法新社，内文写道：「自2023年5月12日起执行的警察厅长命令已暂停。」
然而法院驳回极右派人士贝尼德悌（Yvan Benedetti）及其所属团体「民族主义者」（The Nationalists）的上诉，他们无法于今天同一时间集会。
「法兰西运动」今日聚会将向15世纪领导法国人打败英格兰的圣女贞德（Joan of Arc）致敬，法国许多极右派运动都推崇圣女贞德。
上周末一个极右派白人至上主义者集会获准进行，结果引发争议。法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）随后下达指示，试图禁止任何极右派的聚会，警方接着于12日下达多项禁令。
© 2023 AFP