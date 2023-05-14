巴黎法院推翻禁令 极右派社团获准集会

3 分钟

（法新社巴黎14日电） 法国内政部下令制止极右派抗议，但在法院推翻警方依内政部指示下达的禁令后，主张恢复君主制的法国极右派社团「法兰西运动」（Action francaise）今天获准在首都巴黎示威。