新规严惩非法移民 想循合法途径入境美国者变多

（法新社墨西哥马塔摩洛斯13日电） 严格的新庇护规定生效，尽管当局警告边境混乱状况恐会升高，美墨交界边境许多移民仍寻求透过合法途径进入美国。

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逃离委内瑞拉的罗德里格斯（Gustavo Rodriguez）认为，要留在美国，透过官方管道的机会最大。

他在墨西哥马塔摩洛斯（Matamoros）告诉法新社：「我想合法入境。」

马塔摩洛斯是墨西哥边境城市之一，聚集了成千上万逃离贫困、犯罪或迫害的移民。

美国总统拜登的右翼反对者预测，COVID-19（2019冠状病毒疾病）时期允许迅速驱逐移民的法令到期后，人们会涌入边境。

但迄今这种状况还没出现，那是因为非法越境者将有5年不得申请合法入境，还可能面临刑事指控。

寻求庇护者应透过名为CBP One的智慧手机应用程式（App）来申请，或到美国打算在哥伦比亚、瓜地马拉等国家／地区设立的处理中心预约面谈。

但移民表示，尽管华盛顿承诺会将每天预约量增加到1000个，使用该App就像买彩券一样。

托瓦（Jose Manuel Tovar）是幸运儿之一，经过4个月的尝试，他终于预约成功。

这位委内瑞拉人告诉法新社：「我哭了，我的家人，我所有的同事都高兴地哭了。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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