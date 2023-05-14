气旋摩卡袭击孟加拉缅甸沿岸 威力等同于5级飓风

（法新社代格纳夫14日电） 孟加拉气象当局表示，热带气旋摩卡（Mocha）今天开始侵袭孟加拉和缅甸沿岸区域，在数十万洛兴雅族难民居住的地区吹倒树林并带来暴雨。摩卡的强度已达到相当于5级飓风。

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孟加拉气象当局在一份特别公告中指出，气旋摩卡可能会往北北东方向移动，并在今天下午前穿越孟加拉东南部科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）与缅甸西部实兑市（Sittwe）附近沿海区域之间的地区。

科克斯巴扎尔的难民营收容将近100万洛兴雅（Rohingya）难民，他们都居住在简陋不堪的房舍中。孟加拉当局禁止洛兴雅人用水泥建造房屋，因为担心这会鼓励他们永久定居，不会返回他们5年前逃离的缅甸。

孟加拉气象当局还提到，气旋风眼周围约75公里范围内的最大平均风速约为每小时195公里，且伴随着每小时215公里的阵风。

美国的联合台风警报中心（Joint Typhoon Warning Center）今天则在最新预报中表示，气旋摩卡在穿越孟加拉湾（Bay of Bengal）并直扑缅甸和孟加拉时，最大平均风速已经来到每小时259公里。

气旋摩卡挟带强大风势，在衡量飓风强度的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson）中，相当于达到最强的5级飓风。

© 2023 AFP