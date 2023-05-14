泰国大选反对党有望胜出 能否顺利执政待考验

（法新社曼谷14日电） 泰国今天展开国会大选投票，亲民主的反对党有望击败保守派军方支持、执政近10年的总理帕拉育政府，但新总理产生方式对军政府有利，反对党即便这次胜选，也不一定能顺利执政。

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泰国这次选战被认为是渴望改革的年轻一代与传统、保皇建制派之间的较量，选民倾向击败曾以陆军总司令身分策划政变并藉此掌权的现任总理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。

贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）领导的主要反对党「为泰党」（Pheu Thai）于最近的民调中领先，她是前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女儿。

但在投票结果往往可能被政变和法院命令翻转的泰国，民众担心军方会试图紧抓权力不放，进而增加泰国前景的不稳定性。

为泰党5月12日举行选前最后一次造势大会，贝东塔告诉一万名支持群众，14日将是「泰国从军政府统治转向民主治理的历史之日」。

投票从当地时间今天上午8时起，在全国各地9万5000个投票所展开。

在5月7日的提前投票，投票率高达90%代表着选民寻求变革，但因军政府2017年制定的宪法，反对派想执政得面临一番苦战。

因为新总理将由500位民选众议员及250名帕拉育军政府任命的参议员共同选出，这使军政府占有优势。

泰国上次于2019年的国会选举充满争议，帕拉育在参议院的支持下成为总理，领导复杂的多党联盟政府。

© 2023 AFP